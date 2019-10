Vincent van Goghs Werk ist mehr als seine Sonnenblumenbilder - und seine Biografie mehr als sein selbst abgeschnittenes Ohr. Dies wird in einer animierten Filmbiografie thematisiert. Die Geschichte ist als Kriminalfilm aufgebaut, vor allem der Tod van Goghs wird untersucht. Der Film wurde mit realen Personen gedreht, danach wurden die Szenen in Öl nachgemalt. Natürlich in van Goghs Stil.

Foto: Arte/Loving Vincent Sp.z.o.o.

Arte, Mittwoch, 20.15 Uhr