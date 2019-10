Wozu die Qual, wenn später Altersarmut droht? Deutschen Leistungssportlern winken bald ein paar Rentenpunkte mehr. Foto: imago images/Beautiful Sports

Johannes Herber bleibt lieber vorsichtig: »Es gibt positive Signale«, sagt er nur. Signale allerdings, die eine Wende in der Sportförderung anzeigen. Bisher muss sich ein Leistungssportler während der Karriere, aber vor allem im Alter Sorgen um den Kontostand machen. Seit Jahren fordern Spitzenathleten eine Unterstützung bei der Altersvorsorge. Nun scheinen sie erhört worden zu sein. »Ich habe erfahren, dass es umgesetzt werden könnte«, sagt der ehemalige Basketballnationalspieler Herber, der heute Geschäftsführer der Interessenvertretung Athleten Deutschland ist.

Derzeit wird in Berlin über den Bundeshaushalt 2020 diskutiert. Durch die beratenden Ausschüsse ist er schon durch. Vor der Abschlussdebatte im Plenum steht aber noch die große Bereinigungssitzung am 14. November an. Und dort kommt üblicherweise noch mal viel Bewegung in die einzelnen Haushaltsposten. So wurde im Sportausschuss zwar nie über ein konkretes Modell für eine...