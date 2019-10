Herzchenalarm: Sigrid Nikutta könnte bald DB-Cargo-Chefin sein. Foto: imago images/Metodi Popow

In Berlin wird schon gescherzt. »Das allerletzte, was die DB Cargo gebrauchen kann, sind Cargo-Herzchen-Aufkleber, Grinse-Fotos und Lokführer-Meisterschaften mit Günni-Güterzug«, schreibt ein User in einem Internetforum zum Berliner Nahverkehr. Anlass sind die Meldungen, dass Sigrid Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), diesmal aber wirklich wieder zur Deutschen Bahn wechseln wird. Schon zum Jahreswechsel soll die promovierte Psychologin als neue Vorständin die Gütersparte DB Cargo aus der Krise führen. Mangelnde Disziplin kann man ihr nicht vorwerfen. Zwei Kinder hat sie während ihrer Ze...