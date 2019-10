Auf keinen Fall darf sie zu Altersarmut führen. In Zeiten, wo Trennungsraten hoch sind und das männliche Ernährermodell glücklicherweise verschwindet, ist es hochrelevant, pflegende Personen individuell abzusichern.

Es bleiben uneinholbare Einkommensverluste. Darauf weist der Sozialverband Deutschland in einem Gutachten zum Thema Altersarmut von Frauen durch häusliche Pflege hin. Die Folge: niedrige Rentenansprüche bis hin zu Altersarmut. Die Forderung der Frauenbewegung ist daher aktuell wie eh und je: Sorgearbeit ist Arbeit und sollte angemessen finanziell entlohnt werden.

Während Mütter und Großmütter versuchen, ihre damit verbundenen Mühen mit einem »Das ist doch selbstverständlich« wegzulächeln, liegen die Dinge in Wahrheit ganz anders. Pflege ist anspruchsvoll, anstrengend und hat materielle Konsequenzen. Nur zwei Zahlen: Wer für die Pflege sechs Monate seinen Job unterbricht, büßt schon neun Prozent seines Lohns ein, bei zwölf Monaten sind es bereits 15 Prozent.

