Auf der To-do-Liste des CIA-Beauftragten für offene Rechnungen des Präsidenten steht hinter dem Namen Abu Bakr al-Bagdadi seit jüngstem ein Haken. Die Überreste des IS-Finsterlings al-Bagdadi sind sogleich in den Weiten des Ozeans verstreut worden, damit ihn kein Mensch je wiederfindet. Aber gerade das macht stutzig. Handelte es sich bei dem Toten wirklich um al-Bagdadi? Angeblich wurde eine schmutzige Unterhose zum Genvergleich herangezogen, doch wer die Gepflogenheiten in militärischen Einheiten kennt, weiß um das Risiko solcher Zuordnungen. Beim wöchentlichen Unterwäschetausch tauscht Meier mit Müller und Müller tauscht dann mit Schulz. In jedem Fall sollten alle, die als Kandidaten für die To-do-Liste der CIA in Frage kommen, in Zukunft sorgfältig auf die Vollständigkeit ihrer Unterwäsche achten. Das gilt natürlich auch für Unterwanderstiefel und den Mantel der Geschichte, den der eine oder die andere noch im Schrank zu hängen hat. uka