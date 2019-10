Foto: dpa/Rodrigo Abd

Santiago de Chile. Nachdem Chiles Präsident Sebastián Piñera die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember abgesagt hat, sucht die UNO nach einem alternativen Austragungsort. Das bestätigte ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Guterres in New York. Chile könne durchaus Gastgeber bleiben, auch wenn die Tagung außerhalb des Landes stattfinden werde. Ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Landesregierung erklärte, man sei bereit, mit dem UNO-Standort Bonn einzuspringen.

Nach mehr als zehn Tagen Protesten gegen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit verzichte seine Regierung auf die Organisation der Klimakonferenz COP 25 sowie des Gipfeltreffens des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec), sagte Piñera am Mittwoch. Der Apec-Gipfel sollte am 16. und 17. November und die UN-Konferenz vom 2. bis 13. Dezember in dem südamerikanischen Land stattfinden. AFP/nd