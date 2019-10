Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Der bisherige Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch bewirbt sich bei der Wahl am 12. November um eine weitere Amtszeit. Mindestens einen der beiden Fraktionsvorsitzenden-Posten muss eine Frau innehaben. AFP/nd

Wagenknecht hatte vor einiger Zeit angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit an der Fraktionsspitze kandidieren zu wollen. Am Mittwoch präsentierte die Abgeordnete Caren Lay ihre Kandidatur für Wagenknechts Nachfolge. Sie macht sich seit Langem für rot-rot-grüne Regierungsbündnisse stark.

Berlin. Die LINKEN-Abgeordnete Amira Mohamed Ali will sich einem Medienbericht zufolge um die Nachfolge von Sahra Wagenknecht an der Spitze der Bundestagsfraktion bewerben. Die gebürtige Hamburgerin solle gegen die Kandidatin Caren Lay antreten, berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagsausgaben) unter Berufung auf führende Fraktionskreise. Die 39-jährige Rechtsanwältin sitzt erst seit 2017 im Bundestag und ist Sprecherin der Linksfraktion für Verbraucher- und Tierschutz.

Datenschutzorganisation warnt vor unverhältnismäßigen Einschränkungen der Grundrechte der Menschen in Nordrhein-Westfalen

LINKE, SPD und Grüne haben am Mittwoch erste Gespräche aufgenommen

Wohlhabender Google-Programmierer erklärt: »Holt so viel Steuern aus mir raus wie nötig.«

Chiles Präsident hatte die Konferenz aufgrund der anhaltenden Proteste in seinem Land abgesagt

Die Satiriker machen sich das Parteienfinanzierungsgesetz zunutze, während sie an den Kurdischen Halbmond spenden

Die neuen Regeln sollen weltweit ab Mitte Novemeber in Kraft treten

Henning: LINKE in Thüringen hat nichts mehr mit der SED zu tun / CDU-Fraktion im Erfurter Landtag will Ramelow nicht zum Regierungschef wählen

