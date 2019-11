Das Gesetz der SS verhinderte, dass die Häftlinge zu ihrem eigenen Gesetz fanden – Szene aus »Brot, Rache?« Foto: DOK Leipzig 2019/Stefan Hayn

Stefan Hayns Film »Brot, Rache?«, der gerade in Leipzig Premiere feiert, präsentiert zwei kurze Texte von Robert Antelme (1917-1990). Einer davon ist in Deutschland nicht bekannt, der andere nur wenig. Auch in diesem Fall ist der DDR-Bürger im Vorteil. Denn die Geschichte von einem Brotraub unter Häftlingen eines Konzentrationslagers findet sich in Roland Schachts Übersetzung von Robert Antelmes »Die Gattung Mensch«, erschienen 1949 im Aufbau-Verlag. In der ohnehin schwächeren West-Übersetzung, die fast 40 Jahre später herauskam (»Das Menschengeschlecht«, 1987), fehlt die Passage. Der Autor hatte sie streichen lassen, weil er fürchtete, die Beteiligten könnten sich wiedererkennen und düpiert fühlen.

»Die Gattung Mensch« ist also eine wahre Geschichte, aber sie ist mehr als ein Tatsachenbericht. Wie der Titel schon andeutet, geht es Antelme um die Frage, was das Gattungswesen Mensch ausmacht, wie es - mit einem Begriff des Philosophen Ka...