Wird nach der Ausbildung übernommen: Mohammad Nur Jawad bei Menzel Elektromotoren. Foto: nd/Claudia Krieg

Die Zahlen sind dramatisch. Vor allem in Berlin sind viele junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Das gab die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur am Mittwoch zur Ausbildungssituation bekannt. »Den großen Sprung hat es auch in diesem Jahr nicht gegeben«, kommentiert Christian Hoßbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer (HK) und Unternehmerverbänden.

Von Oktober 2018 bis Ende September 2019 meldeten sich in Berlin insgesamt 21 680 Jugendliche bei der Berufsberatung der Agenturen für Arbeit, um bei der Ausbildungsplatzsuche Unterstützung zu erhalten - 402 weniger als im letzten Jahr. Die Zahl der beim Arbeitgeberservice der Arbeitsagenturen gemeldeten betrieblichen Ausbildungsplätze stieg um 88 Stellen auf 15 917. Ende September waren 3222 Jugendliche unversorgt, 223 weniger als vor einem J...