Es ist eine der größten Herausforderungen für den Rechtsstaat: die sogenannte Organisierte Kriminalität. Banden und Strukturen also, die planmäßig und vom Gewinn- und Machtstreben geleitet »unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken«. So lautet die Definition, die das Bundeskriminalamt für die Organisierte Kriminalität entwickelt hat. In der Hauptstadt werden darunter mafiöse Strukturen mit Verbindung in die ehemalige Sowjetunion, das Rockermilieu oder zu kriminellen Mitgliedern von Großfamilien verstanden.

»Wir haben den Kampf gegen bestimmte Mitglieder krimineller Familien begonnen«, erklärte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) in der Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses. Das Parlament beschäftigte sich am Donnerstag mit Maßnahmen gegen die Organisierte Kriminalität. Geisel kündigte an, dass die Behörden weiter permanent »Nadelstiche« setzen werden, die wehtun. »Wir ...