Die Permer Organisation Memorial wird zur Zielscheibe staatlicher Repression: Donnerstag früh erschienen Polizeibeamte, Vertreter des Inlandsgeheimdienstes FSB und des Zentrums für Extremismus- und Terrorbekämpfung in den Büroräumen der Organisation. Die angekündigte Hausdurchsuchung musste zunächst um einige Stunden verschoben werden, denn der Durchsuchungsbefehl enthielt eine ganze Reihe von Adressen, die Büroanschrift von Memorial jedoch fehlte.

Seit August läuft in Perm ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen illegaler Waldrodung. Nun häufen sich die Indizien, dass der Staatsapparat Memorial und Leiter Robert Latypow zur Verantwortung ziehen will, dessen Wohnung ebenfalls durchsucht wurde. Hintergrund des Verfahrens ist eine Expedition gemeinsam mit litauischen Teilnehmern zum Ort Galjaschor. Wegen Erhaltungsarbeiten an einer privat errichteten Gedenktafel und einem Friedhof, wo unter Stalin repressierte Menschen begraben liegen, m...