Die Lage an Bord des Rettungsschiffes »Alan Kurdi« verschlechtert sich zusehends. Nach Angaben der deutschen Rettungsorganisation Sea-Eye werden nach fünf Tagen auf See die Wasser und Lebensmittelvorräte knapp, der Zustand einiger Geflüchteter sei kritisch. Noch am Dienstag hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärt, dass es eine politische Lösung für die Verteilung der 90 Geretteten auf dem Schiff gebe. Das Auswärtige Amt und die EU-Kommission bestätigten dies gegenüber Sea-Eye. Dennoch durfte das vor Lampedusa liegende Schiff bis zum Redaktionsschluss nicht in den Inselhafen einlaufen. »Zwei Tage später hat sich noch nichts getan«, sagte der Sea-Eye-Pressesprecher Gordon Isler am Donnerstag. »Eine Blockade trotz Lösung?«

