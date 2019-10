Berlin. Der LINKE-Vorstand hat am Wochenende kontrovers über die Forderungen der Partei zur Mindestsicherung diskutiert. Die Mehrheit votierte für den Vorschlag, dass die LINKE in dieser Legislatur bei 1050 Euro bleibt und der Vorstand für das nächste Wahlprogramm vorschlägt, eine sanktionsfreie Mindestsicherung von mindestens 1200 Euro als Forderung aufzunehmen. »Mindestens, weil die Lebenshaltungskosten bis 2021 auch stärker steigen können. Das werden wir so in den Entwurf für das nächste Bundestagswahlprogramm einbringen«, sagte Parteichefin Katja Kipping dem »nd«. »Für uns ...

