In der Vergangenheit hatte sich etwa Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bereits für härtere Strafen für Kindesmissbrauch ausgesprochen. Derzeit sind maximal 15 Jahre Haft möglich. Für eine mögliche Strafverschärfung ist der Bund zuständig. dpa/nd

Im Juni dieses Jahres hatte die Innenministerkonferenz in Kiel beschlossen, die Bundesregierung zu bitten, die Mindeststrafe für sexuellen Missbrauch von Kindern und für Straftaten im Bereich Kinderpornografie auf ein Jahr anzuheben. Die Höchststrafe für den Besitz von Kinderpornografie sollte nach dem Willen der Innenminister von drei auf fünf Jahre erhöht werden, die für das Verbreiten von Kinderpornografie von fünf auf zehn Jahre.

Bergisch Gladbach. Mehrere Männer sollen ihre eigenen Kinder missbraucht und sich gegenseitig Aufnahmen der Taten geschickt haben: Nach dem Bekanntwerden dieser Tatvorwürfe in Nordrhein-Westfalen hat die Deutsche Kinderhilfe das Bundesjustizministerium aufgefordert, die Höchststrafen für Kindesmissbrauch zu erhöhen.

Thüringens Agrarministerin Birgit Keller (LINKE) will nach neuen Wegen bei der demokratischen Meinungsbildung suchen

Bundesregierung beschließt Plan und will demokratische Initiativen weiter fördern

In Leipzigs LINKE gibt es zwei Interessenten für die Oberbürgermeisterwahl 2020

Nach dem Bekanntwerden von Straftaten in Nordrhein-Westhalfen kritisiert die Deutsche Kinderhilfe mögliche Strafen als zu lasch

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!