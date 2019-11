Thüringens CDU-Chef Mike Mohring nimmt Einladung von Ministerpräsident Bodo Ramelow trotzdem an

Nach der Thüringen-Wahl gibt es Gedankenspiele für eine Koalition aus CDU und Linkspartei - für Roberto De Lapuente ein normaler Vorgang in einer Demokratie

Henning: LINKE in Thüringen hat nichts mehr mit der SED zu tun / CDU-Fraktion im Erfurter Landtag will Ramelow nicht zum Regierungschef wählen

CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring brachte eine »Minderheit der bürgerlichen Mitte« für eine Regierung ins Gespräch. Er spielte damit auf eine sogenannte Simbabwe-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP an. Sie würde im neuen Landtag auch keine Mehrheit haben. Zudem war unsicher, ob die FDP nach Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses tatsächlich knapp in den Landtag einzieht. AFP/nd

Die Regierungsbildung gestaltet sich schwierig, weil CDU und FDP ein Bündnis mit der LINKEN ausschließen. Ebenso lehnen alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ab, die noch vor der CDU am zweitbesten abschnitt.

Bei der Wahl am Sonntag wurde die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit 31 Prozent klar stärkste Kraft. Das bisherige rot-rot-grüne Bündnis verlor wegen schwacher Ergebnisse von SPD und Grünen aber seine Mehrheit. Ramelow hatte gleichwohl angekündigt, sich bald im Landtag zur Wahl zu stellen.

Einem Bericht der Welt zufolge spricht sich der Thüringer CDU-Politiker Michael Heym, Vize von Mohring, allerdings dafür aus, Gespräche mit der AfD zu führen . »Die AfD könnte Teil eines bürgerlichen Bündnisses sein. Die AfD müsste sich bewegen«, sagte Heym im »Morning Briefing«-Podcast von Garbor Steingart. Er betonte, dass es im neu gewählten Landtag eine »bürgerliche Mehrheit rechts« gebe. CDU, FDP und AfD hätten eine Mehrheit von 48 Stimmen, falls die FDP in den Landtag komme.

Berlin. Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte hat dem Landes-CDU-Chef Mike Mohring empfohlen, bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag antreten. Die CDU sei mit einem Ministerpräsidentenkandidaten in den Wahlkampf gegangen und sollte diese Angebote »im Parlament aufrecht erhalten«, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Mike Mohring sollte dort zur Wahl antreten.«

In Thüringens CDU mehren sich die Stimmen, die fordern, ein Bündnis mit der AfD zu prüfen.

