In der vorigen Kolumne hatten wir einen Ausflug ins Reich der Friedmannzahlen gemacht. Da knüpfen wir heute mit einer anderen Zahlenspielerei an - und zwar aus aktuellem Anlass mit der 30. Sie gehört zu den Sphenischen Zahlen (griech. sphén »Keil«). So werden die natürlichen Zahlen genannt, die das Produkt genau dreier verschiedener Primzahlen sind. Die 30 ist das kleinste derartige Produkt, nämlich mit den Faktoren 2*3*5. Versuchen Sie einmal ein paar weitere Sphenischen Zahlen nebst ihrer Primzahlenfaktoren zu finden - und schauen Sie ins Netz, wenn es zu schwer wird (http://oeis.org/A007304).

Nun hat die 30 - so wie viele Zahlen - auch eine mystische Komponente. Zu letzterer gehört laut eines oneirologischen (Traumdeuter-Deutsch!) Lexikons die Auslegung, dass »Dreißig für Freiheit und ganzheitliche Vollkommenheit« stehe. Womit wir beim bevorstehenden 30. Jahrestags der Öffnung der Berliner Mauer wären. Angesichts dessen, was nach de...