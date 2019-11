Wir sind heftig zweite Klasse - keine Chance, da rauszukommen.« 1966 erschien der Song »Dead End Street« der britischen Band The Kinks, die im dazugehörigen Film einen Sarg durch ein freudloses Arbeiterviertel trägt. Der Verstorbene bekommt aufgebahrt seine Arbeitsschuhe übergestreift - selbst im Tod kommt er aus der Nummer nicht raus - »people are living on dead end street / gonna die on dead end street«. Die BBC verbannte den Song als »geschmacklos« aus ihrem Programm.

1887 erschien ein Buch des Investigativjournalisten Hans Richard Fischer, der gegenüber einem Gymnasiallehrer äußert, der die Nachtasyle für Obdachlose schließen lassen will: »›Der Anblick zusammengehäufte...