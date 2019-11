Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« ist 70 Jahre alt geworden. Seit dem 1. November 1949 erscheint sie in der schönsten hässlichen Stadt Deutschlands, die beinahe BRD-Hauptstadt geworden wäre, auch »Bankfurt« oder »Krankfurt« genannt. Mit ihren Büro-Türmen in der City macht sie auf »Mainhattan« (ein weiterer Spitzname), drum herum eingemeindete Dörfer, verbunden in einem unübersichtlichen Einbahnstraßennetz. Überall fahren Autos, doch es kommt einem vor, als wären Parkplätze abgeschafft.

Den Redakteurinnen und Redakteuren der »FAZ« ist das gleich. Sie fa...