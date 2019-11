Martina Höfer in ihrer Küche. Seit 2016 hat sie endlich wieder eine feste Bleibe. Ihre Wohnung ist ihr Refugium. Foto: nd/Alina Leimbach

Martina Höfer ist eine engagierte Frau. Seit 2011 bei den Grünen Strausberg aktiv, ist sie sogar deren Co-Sprecherin. Sie demonstriert mit Hartz-IV- und Grundsicherungsempfänger*innen gegen die Agenda 2010, geht zu Treffen der Bürgerinitiative Straussee, doziert vor Ort über Hydrologie und den sinkenden Wasserpegel. Immer wieder erzählt sie aus Büchern, die sie gelesen hat - Heiner Geißler, Norbert Blüm. Man merkt: Martina Höfer ist eine hochgebildete Frau. Doch selbst wenn sie scharf in den Worten wird, ihr Gesicht bleibt in den meisten Momenten ernst, fast unbewegt.

Eine andere Martina Höfer erlebt man in ihrer Wohnung. 47 Quadratmeter, Plattenbau. Hier lebt sie mit ihrer Katze. Küche und Bad sind schmale Räume, das Bad so klein, dass der Wäscheständer in der Badewanne steht. In der Küche gibt es keinen Backofen, nur eine elektrische Kochplatte. Doch das ist egal. »Hier kann ich endlich wieder atmen«, sagt Höfer. Erstmals an dem...