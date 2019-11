Mit den unendlichen Weiten ist es so eine Sache. Einerseits trifft man im Weltall ewig lange nichts. Aber andererseits: Sich im Raumschiff auf die Rückbank und einen Stein aufs Gaspedal legen, kann auch schief gehen. Tatsächlich können sogar Galaxien zusammenstoßen, obwohl sie jeweils aus unzähligen Sternen, Planeten und sonstigen Brocken bestehen. Eine solche kosmische Kollision hat offenbar das Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen, das die Erde jenseits der Atmosphäre in einer Höhe von knapp 550 Kilometern umkreist. Wie das Hubble-Informationszentrum in Garching bei München mitteilte, bilden die beiden Zentralregionen der zusammenstoßenden Galaxien die hellen Regionen der Formation, in der die dpa aus aktuellem Anlass eine Halloween-Fratze erkennen wollte. Tatsächlich hat das, was aus rund 704 Millionen Lichtjahren Entfernung zu uns rüber schaut, rein gar nichts mit diesem merkwürdigen Brauch zu tun. Merkwürdig sei den Forschern zufolge vielmehr, dass es sich um etwa gleich große Galaxien handele. Denn normalerweise geht es bei Unfällen im Weltraum genauso zu wie bei irdischen: Die größeren machen die kleineren platt. rst

Foto: dpa/Space Telescope Science Institut/ESA/Hubble