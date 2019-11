Foto: dpa/Boris Roessler

Es könnte alles so einfach sein. Organisationen setzen sich für die Interessen der Bevölkerung ein, Menschen spenden für diese Organisationen, erhalten eine Spendenquittung und müssen so den gespendeten Beitrag nicht versteuern. Eine schöne Sache, durch die Engagement auf ganz unterschiedlichen Ebenen gefördert wird. Der kleine Fußballverein vom Dorf kann mit dem gespendeten Geld Umkleidekabinen renovieren, eine NGO eine Demonstration zum Beispiel für mehr Klimaschutz organisieren. Doch seit dem Anfang dieses Jahres ist es nicht mehr so leicht.

Der Bundesfinanzhof hatte über die Gemeinnützigkeit des Trägervereins von »Attac« zu entscheiden. Sie wurde der NGO aberkannt, da »Attac« die »politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener Auffassungen« beeinflusst. Dies sei keine gemeinnützige politische Bildungsarbeit, so das höchste deutsche Finanzgericht. Mitte Oktober folgte eine ähnliche Nachricht für »Campact...