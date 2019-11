Cottbus. Mit 226 Stunden Film lockt das traditionelle Filmfestival in Cottbus dieses Jahr vom 5. bis 10. November Besucher ins Kino. Im vergangenen Jahr zog das Filmfest 22 000 Zuschauer vor die Leinwand. Auch in diesem Jahr könnte es den Veranstaltern zufolge ein Erfolg werden.

210 Filme, vorrangig aus Osteuropa, werden an acht unterschiedlichen Spielstätten in Cottbus zu sehen sein, darunter im Staatstheater, der Stadthalle, dem Planetarium und dem Menschenrechtszentrum, wie die Veranstalter mitteilten. Das Festival wird auch auf andere Städte ausgeweitet. Zusätzlich werden in Berlin, Görlitz und im polnischen Zielona Góra neue Filme vorgestellt.

In diesem Jahr sei das ungarische Kino sehr präsent bei der Filmschau, wie Programmdirektor Bernd Buder sagte. 30 Jahre nach dem Mauerfall liege es auf der Hand, sich Ungarn zuzuwenden, dass als erstes Land seine Grenzen zum Westen für DDR-Bürger öffnete. In den vergangen...