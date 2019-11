Foto: dpa/Monika Skolimowska

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hört so auf, wie es bei ihm von Anfang an befürchtet wurde. Seine Ernennung im Jahr 2014 hatte die LINKE verstimmt. Denn sie kannte ihn als Landrat von Oberhavel als harten Hund, der Flüchtlingen Bargeld vorenthielt. Als aber 2015 viele Flüchtlinge ankamen und die in Eisenhüttenstadt angesiedelte Erstaufnahme des Landes Außenstellen in Frankfurt (O...