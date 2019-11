Foto: dpa/Skoda Auto Deutschland GmbH

Viel hatten sie sich vorgenommen. Rund 100 Teilnehmer*innen waren der Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) und des Instituts für Soziologie der Universität Jena nach Berlin gefolgt, um an der Tagung »Neosozialistische Klassenpolitik in der ökonomisch-ökologischen Doppelkrise« am vergangenen Freitag und Samstag teilzunehmen. Mario Candeias, Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der RLS, skizzierte zu Beginn die drei Linien, an denen sich die Tagung entlanghangeln sollte: Erstens sollte es um die Forschungsergebnisse des Projekts Klassenanalyse Jena (PKJ) um Klaus Dörre gehen. Zweitens wurden vielfältige Erweiterung klassenanalytischer Fragestellungen diskutiert, und drittens sollte die Klassenpolitik um eine ökologische Dimension ergänzt werden.

Das PKJ arbeitet seit einiger Zeit wissenschaftlich an einer Erneuerung des Klassenbegriffs. Zahlreiche Forschungsergebnisse des Projekts wie über den Zusammenhang zwischen...