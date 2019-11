Die deutschen Hockeyspielerinnen sind für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifiziert. In Mönchengladbach setzten sich in zwei Duellen gegen Italien durch. Am Sonnabend zeigten die Deutschen zunächst Schwächen in der Chancenverwertung, bis Hannah Gablac in der 39. Minute den Bann brach. Die Partie endete 2:0, am Sonntag folgte noch ein 7:0. Mit 5:0 in Spiel eins hatten die Männer gegen Österreich schon vor dem Rückspiel am Sonntagabend (nach Redaktionsschluss) auf dem Weg nach Tokio fast alles klar gemacht.