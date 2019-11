Das Ministerium schreibt laut »NOZ«, der Übergang von der Bürgerwehr »hin zu einem eigenmächtigen Eintreten für Sicherheit und Ordnung abseits des staatlichen Gewaltmonopols oder gar hin zu einem gewalttätigen Handeln« sei fließend. Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es demnach in fast allen Bundesländern mittlerweile entsprechende Gruppierungen. Über Mitgliederzahl der Bürgerbewegungen oder Teilnehmer an den Patrouillen machte das Ministerium keine Angaben.

Osnabrück. Die Bundesregierung sieht bei selbst ernannten Bürgerwehren »Ansätze für rechtsterroristische Potenziale«. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der Linksfraktion hervor, wie die »Neue Osnabrücker Zeitung« (»NOZ«) berichtete. Achtmal sei das Phänomen in den vergangenen zwei Jahren Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum der Sicherheitsbehörden gewesen.

Gruppierungen in fast allen Bundesländern / LINKE fordert konsequentes Handeln gegen extrem Rechte

