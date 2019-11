Zupackend: Schulleiterin Andrea Franke Foto: Florian Boillot

Mit einer Schulabbrecherquote von 9,2 Prozent landet Berlin beim diesjährigen Bildungsmonitor der Länder auf dem vorletzten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dieser Wert einer Steigerung um satte 40 Prozent. Im Klartext heißt das: Praktisch jeder zehnte Berliner Jugendliche schafft inzwischen den Abschluss am Ende der zehnten Klasse nicht mehr.

»Wir können uns mit diesen Ergebnissen nicht zufrieden geben«, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag. Die Senatorin war zum Wochenstart in die Willy-Brandt-Oberschule im Wedding gekommen, um zwei Maßnahmen vorzustellen, die dabei helfen sollen, die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss zu reduzieren. Konkret ging es dabei um das Berliner Indikatorenmodell zur Schulentwicklung sowie die Schulverträge, die die Schulaufsicht peu à peu bis Jahresende mit allen öffentlichen Schulen in Berlin abschließen will.

»Unser erklärtes Bildungsziel ist es, die Zahl der Schu...