Späte Selbstermächtigung: Nach der Scheidung lernt Helle noch Auto fahren und wird lesbisch. Foto: Rolf Konow

Mein Lieblingswitz geht so, dass ein Ehepaar nach 70 Jahren Ehe zum Rabbi kommt und sich scheiden lassen will. Fragt der Rabbi erstaunt nach dem Grund; sagt der Mann: »Genug ist genug.«

Der Haken der dänischen Filmkomödie, die, weil Dänen halt richtig Englisch können, »Happy Ending« und nicht »Happy End« heißt, steckt schon im hübsch doppelt gemoppelten Titel: Peter erklärt nach 49 Jahren seine Ehe mit Helle für beendet, weil er glaubt, da kommt noch was, aber es kann nicht viel mehr kommen, als das Genre erlaubt; so dass nichts von dem passiert, was passieren müsste, würde man nach 100 Minuten Kino über alles noch mal nachdenken wollen, die Liebe, das Leben und wie Ende und Anfang miteinander in Beziehung stehen. Dass Peters Anfang Helles Ende ist, setzt das ja eigentlich schön ins Bild.

»Happy Ending« ist das, was mit Schmunzelfilm angemessen bezeichnet ist. Dass man sich nicht ganz so angeschmiert vorkommt wie nach einem ö...