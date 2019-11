Nürnberg. Robert Palikuca wirkte müde, als er am Dienstagmorgen an der Geschäftsstelle des 1. FC Nürnberg vorfuhr. Wie es nach der Pleite beim VfL Bochum in der Trainerfrage weitergehe, wurde der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg gefragt. »Es geht immer weiter!«, sagte er - ab jetzt aber ohne Trainer Damir Canadi.

Der Österreicher wurde am Dienstagnachmittag nur 170 Tage nach seiner Verpflichtung entlassen. Ein einziger Sieg aus den jüngsten neun Pflichtspielen und Tabellenplatz elf waren zu wenig. Für ihn übernimmt zunächst U21-Trainer Marek Mintal; die Club-Legende nahm umgehend die Vorbereitung für das Duell mit dem Ligazweiten Arminia Bielefeld am Sonntag auf. Nach der Lä...