Ob im Landschaftsbau oder in einem Gartenbetrieb – das Berufsbild Gärtner ist viel mehr als der Name sagt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die Schulzeit ist noch nicht ganz vorbei, da fragen schon alle, wie es weitergehen soll: Studium oder Ausbildung, wo und als was, mit welcher Perspektive … und überhaupt, wie sieht dein Plan für die Zukunft aus? Plan?!

In Ruhe mit etwas anfangen, was einem Spaß macht, und dann weitersehen? Eine Ausbildung zur Gärtnerin oder zum Gärtner ist ein idealer Ausgangspunkt: Wer sich mit Pflanzen gut auskennt, kann später die unterschiedlichsten Schwerpunkte setzen.

Es gibt so viele Richtungen, die man einschlagen kann, so viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln - und das ist doch irgendwie auch ziemlich beruhigend, schließlich ist so ein Arbeitsleben ganz schön lang und die Interessen sind ...