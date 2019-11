Am BGH geht es um knapp 25 Euro weniger Miete im Monat. Nach Halmers Ansicht ist das Justizsystem für solche vergleichsweise kleinen Ansprüche nicht ausgelegt. »Die meisten Verbraucher machen aus diesem Grund ihre Rechte nicht geltend.« Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht das anders. Kläger könnten Prozesskostenhilfe beantragen, und es gebe ein gutes System von Rechtsschutzversicherungen. dpa/nd

Im aktuellen Fall hat das Berliner Landgericht die Klage gegen den Vermieter abgewiesen. Wenigermiete.de leiste ohne Erlaubnis Rechtsberatung im Internet. Die Richter störten sich u./a. am Online-Rechner. Er rechne nicht nur nach Schema F, sondern berücksichtige auch schon die Besonderheiten des Einzelfalls.

Der Dienstleister nimmt Mieterhöhungen, Kündigungen und Renovierungsklauseln unter die Lupe. In dem Fall vor dem BGH geht es um Ansprüche eines Berliner Mieters wegen der Mietpreisbremse. Die erste Prüfung läuft über einen Online-Rechner auf der Internetseite: Der Nutzer gibt seine Daten ein, ein Algorithmus ermittelt die ortsübliche Vergleichsmiete. Kommt heraus, dass der Mieter mehr Miete zahlt als erlaubt, kann er Wenigermiete.de mit der Durchsetzung beauftragen. Honorar nur bei Erfolg.

»Wir helfen Mietern. Einfach. Online. Ohne Kostenrisiko.« Das verspricht das Internetportal Wenigermiete.de seinen Nutzern. Das Berliner Start-up ficht juristische Streitigkeiten mit dem Vermieter aus. Dabei ist umstritten, ob es dafür überhaupt eine rechtliche Grundlage gibt. Der Bundesgerichtshof (Az. VIII ZR 285/18) will am 27. November ein Urteil fällen.

