Kalrsruhe hat Sanktionen bei Hartz IV für teilweise verfassungswidrig erklärt. Foto: dpa/Uli Deck

Steen Jacobson ist 34 Jahre alt und seit vier Jahren bei der Erwerbsloseninitiative Basta in Berlin engagiert. Am Dienstag verfolgt er zusammen mit anderen Anti-Hartz-IV-Aktivist*innen in einem kleinen Berliner Stadtteilladen in Wedding die Urteilsverkündung in Karlsruhe per Livestream.

Als der in der TV-Sendung anwesende Geschäftsführer des Düsseldorfer Jobcenters ausführt, dass Sanktionen den Mitarbeiter*innen von Jobcentern dazu dienten, »mit den Menschen ins Gespräch zu kommen«, brandet im Raum große Unruhe auf. Es gibt Rufe wie: »Das habe ich noch nie erlebt, dass man mit mir ins Gespräch kommen will« oder: »Das finde ich wirklich schwer zu ertragen.«

Jacobson kennt das »gesamte Programm«, wie er es nennt: »Sanktionen, Maßnahmenzuweisung, Eingliederungsvereinbarung als Verwaltungsakt und ohne meine Unterschriften gültig«. Er habe bei den ihm auferlegten Maßnahmen Mitarbeiter*innen erlebt, erzählt Jacobson, die den betrof...