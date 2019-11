Nico Kappel holte jüngst in Halle (Saale) mit 14,11 Metern den Weltrekord im Kugelstoßen wieder zurück. Foto: imago images/Beautiful Sports

Am falschen Ort und zur falschen Zeit starten am Freitag die Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Para-Athleten. So sehen es zumindest Sportler und Funktionäre. Viele von ihnen kritisieren sowohl die Wahl des Ausrichters Dubai als auch die durch ihn nötig gewordene Verschiebung in den November. Auch die Rückkehr der seit 2016 gesperrten russischen Athleten zur wichtigen Standortbestimmung neun Monate vor Beginn der Paralympics in Tokio ruft Kritik hervor.

Als besonders unpassend erachtet Friedhelm Julius Beucher aber die Tatsache, dass die WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. »Es gibt einen großen Drang der Golfstaaten nach Reputation. Die Sportverbände folgen diesem bereitwillig und nehmen schlechte Wettkampfbedingungen in Kauf«, sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). »Ich halte die Golfstaaten für ungeeignet für Sport-Freiluftveranstaltungen. Deshalb habe ich die IPC-Entscheidung e...