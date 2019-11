Huawei-Gründer Ren Zhengfei Foto: dpa/Jörn Petring

Huawei-Gründer Ren Zhengfei (75) hat aus einer kleinen chinesischen Garagenfirma den weltgrößten Hersteller für Telekommunikationstechnik geschmiedet. Der Handelskrieg mit den USA und Forderungen Washingtons an andere Länder, Huawei vom Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G auszuschließen, könnten dem Unternehmen schaden. Zuletzt ist der Umsatz vor allem dank des starken Smartphonegeschäfts aber weiter stark gewachsen. Am Mittwoch lud Ren Zhengfei mehrere Journalisten in die Firmenzentrale von Huawei in Shenzhen zum Interview.

Herr Ren, in Ihrer Firmenzentrale hängt das Foto eines russischen Fliegers aus dem Zweiten Weltkrieg, das, von deutschen Flakgeschossen schwer getroffen, dennoch den Heimflug schafft. Sehen Sie darin eine Metapher für den derzeitigen Zustand Ihrer Firma?

Das Foto habe ich per Zufall entdeckt, als ich im Internet surfte: ein Kampfflugzeug mit zerschossenen Flügeln, das dennoch fliegt. Es spiegelt gut di...