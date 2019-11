Gay-Pride-Paraden haben in Warschau bereits Tradition. Foto: AFP/Wojtek Radwanski

An den Angriff in Białystok erinnert sich Monika Tichy, als hätte sie ihn erst gestern erlebt: »Wir waren auf dem Weg zu unserem Auto, da standen plötzlich drei Männer hinter uns. Einer von ihnen hatte einen Baseballschläger in der Hand«, berichtet die Polin, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) einsetzt. »Sie hätten uns einfach töten können.« Tichy erzählt, wie sie versuchte die Angreifer mit den Worten »Ich liebe euch« zu umarmen - da wichen die Männer zurück und spuckten ihr ins Gesicht. Und dann kam schon die Polizei.

Die ostpolnische Stadt Białystok ist zum Menetekel der polnischen LGBT-Bewegung geworden. Am 20. Juli wurde die erste Gay-Pride-Parade in der Stadt von Hunderten Hooligans attackiert. »Pride« (englisch für »Stolz«) steht in der Szene außer für die exzentrische Parade und ihre politischen Botschaften für ein Lebensgefühl: Selbstwertgefühl und Kampfansage der sich zugehörig fühlenden Menschen. Die rund 3000 Gegendemonstranten stellten sich, wie Tichy berichtet, »Gott, Ehre, Vaterland« rufend den rund 1000 Teilnehmenden der Pride entgegen. Sie warfen Steine und Feuerwerkskörper in die Menge, mehrere Teilnehmende wurden verprügelt - die Polizei schien völlig überfordert.

»Früher ignorierte die Regierung zwar unsere Rechte, aber sie versuchte nicht, uns zu zerstören«, sagt die Szczecinerin zwei Monate danach in einem Café in Berlin. Mit ihren knallpinken Haaren ist sie von Weitem zu erkennen, in Berlin ist das kein Problem. Anders als in Polen, wo sie damit rechnen muss, angegriffen zu werden.

Doch die LGBT-Bewegung im Land östlich der Oder emanzipiert sich. »Im vorigen Jahr erlebten wir das Erwachen der LGBT-Bewegung in Polen«, sagt Tichy. 2018 hielten viele Städte ihre erste Gay-Pride-Parade ab. Gab es lange nur in den sechs größten Städten derartige Demonstrationen, wurden im vergangenen Jahr in 17 Städten Prides veranstaltet. Und der Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski, unterzeichnete eine Deklaration, in der Gleichberechtigung für die LGBT-Community gefordert wird.

Allerdings ist es in dem stark katholisch geprägten Land für Schwule und Lesben immer noch schwer, ihre sexuelle Orientierung frei auszuleben. So gibt es bis heute keine anerkannten gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und Homophobie ist keine Straftat.

Einen besonderen Tiefpunkt für die LGBT-Community in Polen sollte das Jahr 2019 darstellen. Im April machte der Vorsitzende der nationalkonservativen PiS, Jarosław Kaczyński, die LGBT-Bewegung zum Hauptfeind bei der Europawahl im Mai sowie bei der Parlamentswahl im Oktober. Seitdem vergeht kaum eine Woche ohne neue Attacken. So wollte etwa die regierungsnahe Zeitschrift »Gazeta Polska« ihren Ausgaben homophobe Sticker mit der Aufschrift »Dies ist eine LGBT-freie Zone« beilegen. Nur ein Gerichtsurteil konnte dies verhindern.

An vorderster Front mit der PiS kämpft die katholische Kirche. Im Juli bezeichnete der Krakower Erzbischof Marek Jędraszewski die LGBT-Bewegung als »neue Plage« und verglich sie mit der »roten Plage« des Kommunismus. Zahlreiche andere Bischöfe unterstützen diese Haltung und tragen sie so auch in den Rest der Bevölkerung, die zu über 80 Prozent katholisch ist. LGBT - das ist in den Augen der Kirche und auch der PiS eine Ideologie, die vor allem die Kinder negativ beeinflusst. Es geht darum, das traditionelle Familienbild - Mann und Frau mit Kindern - zu »schützen« - oder vielmehr zu propagieren.

In Plock stellten sich den LGBT-Aktivisten homophobe Gegendemonstranten entgegen. Foto: AFP/Wojtek Radawanski

»Die PiS verbreitet die Lüge, dass wir Kinder sexuell erziehen wollen«, so Tichy. »Sie sagen: Diese Gruppe ist gefährlich. Wählt uns und wir werden euch und eure Kinder davor schützen.« Viele LGBT sehen darin eine Strategie der Regierung, vom eigenen Versagen und den wirtschaftlichen Problemen im Land abzulenken. Was bei der Wahl 2015 die Flüchtlinge waren, ist heute die LGBT-Community.

Fakt ist aber auch, dass in der polnischen Gesellschaft andere sexuelle Identitäten bis heute nicht akzeptiert sind. »Gerade Teenager sind durch die Propaganda der Regierung in großer Gefahr. Die Aggression kommt von ihren Eltern, Schulkameraden und auch normalen Menschen auf der Straße«, sagt Tichy. Viele Jugendliche müssen sich verstecken, wenn sie schwul oder transsexuell sind. »Nur einer von acht Vätern akzeptiert ein LGBT-Kind in seiner Familie«, erzählt sie. Viele werden von ihrer Familie verstoßen, verletzen sich selbst oder unternehmen gar einen Suizidversuch.

Dagegen kämpft Tichy, die sich im Szczeciner Ableger der LGBT-Organisation Lambda engagiert. Früher veranstaltete sie Motorradrennen. Doch als 2015 die PiS an die Macht kam, beschloss sie sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Vergangenes Jahr begann sie dann zusammen mit anderen, eine erste Gay-Pride-Parade in Szczecin zu organisieren. Für sie ist das eine Form des Widerstands, um für die Rechte von LGBT zu kämpfen. Erst Mitte September feierten beim zweiten Marsch wieder rund 6000 Teilnehmende für sexuelle Selbstbestimmung auf den Straßen. Dabei ist die Situation eine vollkommen andere als in Białystok. »Der Einfluss der zivilisierten, westlichen Welt ist in Szczecin bei Weitem größer als in Białystok«, sagt Tichy. Die Kirche sei gesellschaftlich nicht so verankert. Eine Protestaktion der PiS, die die Stadt mit Besen symbolisch reinigen wollte, fand wenig Anklang.

Dass dies auch ganz anders aussehen kann, zeigt sich im ostpolnischen Lublin. Dort erhielt die PiS bei der letzten Parlamentswahl fast die Hälfte der Stimmen. Die nahe gelegene Kleinstadt Świdnik war im Mai die erste, die sich symbolisch für »LGBT-frei« erklärte. Wenig später sollte die ganze Woiwodschaft folgen. Mitte September wurde in Lublin das GoścInność-Festival eröffnet. Unter dem Motto »Gastfreundschaft« beschäftigen sich polnische, aber auch internationale Künstler*innen mit der aktuellen polnischen Gesellschaft. Zu ihnen gehört Paulina Piórkowska, die Plakate mit Sprüchen wie »Ich weiß am besten, wer ich bin, weil mein Kopf und mein Herz über meine Identität entscheiden« oder »Jeder hat das Recht auf eine Familie« zeigt. Als eine beauftragte Plakatfirma erfuhr, was auf den Leinwänden stehen sollte, kündigte sie den Vertrag; eine andere Lösung musste gefunden werden.

Piórkowska arbeitete für ihr Werk mit den Aktivist*innen vom Marsz Równośći, der lokalen Pride-Parade, zusammen. Auch Lublin erlebte 2018 seine erste Demonstration der LGBT-Szene - mit viel Gegenprotest. Doch die Initiator*innen sehen sich eher ermutigt. »Der Marsch im letzten Jahr war für uns ein großer Erfolg. Natürlich gab es viele Gegendemonstranten und viel Gewalt. Aber ich glaube, niemand wurde verletzt«, teilt eine der Organisator*innen, Alice Sienkiewicz, mit. Auf der Onlineplattform Facebook hätten sie sich im vergangenen Jahr zusammengetan, um eine Parade zu organisieren. Dabei stießen sie immer wieder auf Widerstand. »Viele Leute wollen uns stören: Politiker, der Bürgermeister und auch der Woiwoidschaftsmarschall. Zudem erhalten wir wegen der Organisation des Marsches Drohungen und Beleidigungen«, sagt Sienkiewicz. Erst Ende September wollte Bürgermeister Krzysztof Żuk die Pride wegen »Sicherheitsbedenken« verbieten. Doch die Organisator*innen klagten dagegen vor Gericht und gewannen. Als die Demo stattfand, reisten Hunderte Hooligans aus Südostpolen an - die Polizei musste sie mit Tränengas und Wasserwerfern davon abhalten auf die Teilnehmer*innen des Marsches loszugehen. Ein zweites Białystok ist so ausgeblieben.

Am 13. Oktober wurde in Polen ein neues Parlament gewählt, am Dienstag tritt es erstmals zusammen. Die PiS konnte ihre absolute Mehrheit im Sejm verteidigen. Tichy ist darüber in Sorge. »Haben wir LGBT hier bald eine Situation wie in Russland?«, fragt sie. Viele Lesben und Schwule befürchten, dass die PiS ihre homophobe Rhetorik nach der Wahl in konkrete Gesetze gießen könnte. Die gesellschaftliche Stimmung hat sich durch die Kampagnen der PiS und der Kirche auf jeden Fall nachhaltig gegen die LGBT-Gemeinschaft gedreht. Viele wollen Polen verlassen. Doch Tichy will bleiben und kämpfen. »Nach Białystok bemerkten viele, die vorher der Regierung gegenüber neutral waren, dass sich etwas ändern muss«, so Tichy. Es geht ihr vor allem um die nachfolgenden Generationen. »Wir wollen die Welt für künftige Generationen sicher gestalten. Sie sollen keine Angst haben müssen und keine Diskriminierung erfahren, nur weil andere meinen, sie verhalten sich nicht gemäß der ihnen zugewiesenen Geschlechterrolle oder Sexualität«, sagt sie. Ähnlich äußert sich Alice Sienkiewicz aus Lublin: »Ich fühle mich eher entschlossener denn ängstlich. Natürlich habe ich ein bisschen Angst vor meiner Zukunft und den Drohungen, die ich bekomme. Aber das ist der Grund, warum ich in Polen bleiben möchte - ich möchte etwas ändern!« Der Kampf gegen die PiS - er schweißt die LGBT-Gemeinschaft in Polen zusammen.