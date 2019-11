Posierte öfter mit der Waffe: Michail Timofejewitsch Kalaschnikow Foto: imago images/Landmark Media

Man of the Match zu sein, ist in vielen Sportarten ein durchaus anspornendes Ziel - vorausgesetzt, die Ausgabe lohnt sich für den Sponsor. Manche Mannschaften legen sich auch einen Wanderpokal zu, den der jeweils aktivste Spieler erhält. Vor einigen Wochen kam der Trainer des russischen Eishockey-Vereins Ischstal Ischewsk, Ramil Saifullin, in die Kabine und sprach: Jungs, heute führen wir einen neuen Brauch ein. Nach jedem Spiel werdet ihr untereinander den besten Spieler wählen, und der bekommt ... Saifullin hielt ein Sturmgewehr in den Händen. Der erste damit ausgezeichnete Spieler war Tormann Sapeli Kononow, der zum Saisonauftakt einen 3:2-Sieg seiner Mannschaft gerettet hatte. Vorsichtshalber fragte er nach, ob man künftig wohl erschossen werde, gehe das Spiel daneben. Mannhaftes Gelächter dröhnte in der Kabine.

