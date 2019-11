Berlin. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will reinen Männer-Vereinen die Gemeinnützigkeit entziehen. »Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben und Spendenquittungen ausstellen«, sagte Scholz der »Bild am Sonntag«. Aus seiner Sicht seien Vereine, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, nicht gemeinnützig. Es gebe »deutschlandweit Hunderte Vereine wie Schützengilden oder Sportclubs, die ausschließlich Männer zulassen«, führte Scholz aus. Scholz kandidiert gemeinsam mit Klara Geywitz für den SPD-Vorsitz.

In einigen Schützengilden sind Frauen unerwünscht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz findet, diesen sollte die Gemeinnützigkeit entzogen werden.

