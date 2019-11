Schilder warnten am Strandbad Wandlitzsee vor der Gefahr. Foto: nd/Ulli Winkler

Es sind nur halbwegs gute Nachrichten, die die Anrainer des beliebten Wandlitzsees im Landkreis Barnim in diesem Herbst erreichen: Die im September eingestellte Kampfmittelsuche im See wird 2020 wohl fortgesetzt werden. »Derzeit wird in enger Abstimmung mit der Gemeinde Wandlitz geprüft, wie die Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme in Richtung Bootsverleih fortgeführt werden kann«, teilte Gabriele Krümmel, Sprecherin des Zentraldienstes der Polizei des Landes Brandenburg (ZDPol) in Wünsdorf in dieser Woche auf nd-Anfrage mit. Immerhin sei die Badesaison 2020 gesichert.

Die Suche nach Blindgängern und Waffen, die bereits 2018 nach Munitionsfunden auf dem Grund des Sees im Bereich der Badeanstalt aufgenommen wurde, war 2019 fortgesetzt worden. Das Strandbad der Gemei...