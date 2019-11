Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Veröffentlichung des Protokolls eines weiteren Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angekündigt. Wahrscheinlich werde es am Dienstag herausgegeben, sagte Trump am Samstag auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb von Washington.

Neben dem Gespräch vom 25. Juli, an dem sich die Untersuchungen gegen Trump aufhängen, gab es auch weitere Gespräche zwischen den beiden Staatschefs, die ebenfalls in den Fokus geraten sind. Das Telefonat, dessen Protokoll nun veröffentlicht werden soll, fand im April nach der Wahl Selenskyjs statt.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Telefonate, die die Ermittler interessieren. So sprach der geschäftsführende US-Botschafter in Kiew, William Taylor im Zuge der Ermittlungen der Demokraten in seiner Aussage auch von einem Telefonat zwischen Trump und Selenskyj am 28. Juni. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, hatte nach ...