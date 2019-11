Am Tag des Denkens beabsichtigte Herr Mosekund ein gutes Werk zu tun und die Menschen an seinen Ideen teilhaben zu lassen. »Gedanken gratis«, schrieb er auf ein Schild, und als ihm einfiel, dass auch Touristen vorbeikommen könnten, setzte er hinzu: »All you can think«. Gerade wollte er sich auf den Weg machen, als ihm die Frage durch den Kopf schoss: Und was, wenn dir die Gedanken ausgehen sollten? Herr Mosekund überlegte kurz und klebte dann einen Zettel auf das Schild: »Nur so lange der Vorrat reicht«.