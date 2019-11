Evo Morales bei der Verkündung seines Rücktritts Foto: dpa/Enzo De Luca

La Paz. Der erste indigene Präsidente Boliviens ist am Sonntag zu Rücktritt gezwungen worden. Die Chefs von Armee und Polizei hatten öffentlich den Rückzug von Evo Morales verlangt. »Unser großer Wunsch ist es, dass der soziale Frieden wiederkehrt«, sagte der linke Staatschef am Sonntag in einer Fernsehansprache. Er trete zurück, um die Gewalt der Opposition zu stoppen. Die Welt solle erfahren, wie sich Oligarchen gegen die Demokratie verschworen, sagt er. Morales hatte zuvor von einem Putschversuch gegen sich gesprochen. Berichten zufolge hatten ihm mehrere Polizeieinheiten die Gefolgschaft verweigert.

Die Wut der Bolivianer über vermeintliche Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentenwahl vor drei Wochen, bei der er sich eine vierte Amtszeit sichern wollte, wurde Morales zum Verhängnis. Er hatte am Sonntag zunächst eine Neuwahl angekündigt, nachdem die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in einem vorläufigen Bericht Manipulationen bei der Wahl behauptet hatte. Trotzdem gingen die Proteste gegen ihn weiter. Es gab auch erneut Berichte von Gewalt - gegen Anhänger sowie Gegner des Präsidenten.

Chaotische Szenen spielten sich vor dem Präsidentenpalast in La Paz ab, wo sich der Oppositionsführer Luis Fernando Camacho den Weg durch eine große Menschenmenge bahnte, um Morales ein Rücktrittsschreiben zur Unterschrift zu überreichen. Mehrere Kabinettsminister und Bürgermeister sowie der Präsident der Abgeordnetenkammer, Víctor Borda, und die Chefin des Wahltribunals, María Choque Quispe, erklärten ihre Rücktritte. Medien berichteten, Morales sei auf dem Weg nach Argentinien.

Dann tauchte der Präsident im Fernsehen auf - neben ihm sein Vizepräsident Álvaro García Linera, der ebenfalls seinen Rücktritt erklärte. »Ich werde diesen einzigartigen Tag nie vergessen. Das Ende der Tyrannei«, schrieb der Ex-Präsident Carlos Mesa, der bei der Wahl Zweiter geworden war, auf Twitter.

Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl am 20. Oktober hatte sich Morales direkt zum Sieger erklärt, wogegen die Opposition Zweifel anmeldete. Die OAS und die EU forderten ebenfalls Neuwahlen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern von Morales kamen mindestens drei Menschen ums Leben.

Morales regiert Bolivien seit 2006. Der frühere Koka-Bauer hatte sich zum dritten Mal zur Wiederwahl gestellt, obwohl die Verfassung höchstens eine Wiederwahl vorsieht. Morales überwand diese Hürde mit Hilfe der Justiz, die die Begrenzung der Amtszeiten als Verletzung seiner Menschenrechte bezeichnete. dpa/nd