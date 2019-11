Fraktionschefs der LINKEN im Bundestag im »nd«-Interview: Übereinstimmung in über 90 Prozent der Positionen

Bartsch: Keine »chaotischen Verhältnisse« in der LINKEN produzieren

Termin ist der 12. November / Bartsch tritt wieder an

Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Auf öffentliche Auftritte oder Talkshows will sie dennoch nicht verzichten. »Über Einladungen zu Veranstaltungen oder Talkshows entscheiden die, die einladen, und keine Parteiführung.« Abgesehen davon gebe es viele Partei- und Fraktionsmitglieder, die sie ausdrücklich gebeten hätten, weiter öffentlich aufzutreten und ein Gesicht der LINKEN zu bleiben, sagte Wagenknecht. dpa/nd

Trotz ihres Rückzugs wolle sie politisch aktiv bleiben und sich für alle Themen, die ihr am Herzen liegen, weiter engagieren, sagte Wagenknecht. »Aber ich habe kein Interesse daran, innerparteiliche Kämpfe auszutragen.« In den vergangenen Jahren war sie immer wieder mit den Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger aneinandergeraten, weil sie eine Politik der offenen Grenzen für alle kritisch sieht und als »weltfremd« bezeichnet hatte. Die Auseinandersetzungen und der folgende Burnout hatten Wagenknecht nach eigenen Angaben zum Rückzug von der Fraktionsspitze bewogen.

Wagenknecht wird am Dienstag bei der Neuwahl der Fraktionsspitze der LINKEN im Bundestag nicht noch einmal antreten. Nach vier gemeinsamen Jahren mit Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch wird sie künftig einfache Abgeordnete sein. Bartsch wird voraussichtlich wiedergewählt . Auf Wagenknechts Position haben sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Caren Lay und die niedersächsische Abgeordnete Amira Mohamed Ali beworben.

Berlin. Sahra Wagenknecht tritt zwar an diesem Dienstag aus der ersten Reihe der Politik zurück - einen Rückzug aus der Öffentlichkeit und eine Talkshow-Auszeit plant die Linksfraktionschefin aber nicht. »Ich möchte weiter politisch etwas bewegen und deswegen werde ich natürlich auch nach wie vor meine Positionen öffentlich vertreten und dafür werben«, sagte die 50-Jährige.

Belit Onay gewinnt Oberbürgermeister-Wahl in der niedersächsischen Landeshauptstadt / SPD-Bürgermeister Ebling kann in Mainz sein Amt verteidigen

Wagenknecht will ihre politische Arbeit auch nach dem Rückzug von der Fraktionsspitze weiterführen

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe beklagt Mangel an bezahlbarem Wohnraum

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!