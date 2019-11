Boliviens Linksregierung kündigt neue Konsultationen für Straßenbau durch Schutzgebiet an

Auf alle Fälle steht Bolivien ein rechter Rollback bevor, der die kulturelle Revolution mit vielen Errungenschaften für die bis dato benachteiligte indigene Bevölkerung rückgängig zu machen droht. Umso bitterer, dass der zunehmende Autoritarismus der Bewegung zum Sozialismus (MAS) dieser Entwicklung den Weg bereitet hat. Es wird nun die Basis der MAS sein müssen, die retten muss, was noch zu retten ist. Denn wer Bolivien künftig lenkt, ist noch nicht ausgemacht.

Organisierung, nicht Organisation Die Proteste in unterschiedlichen Teilen der Welt bringen die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen aufs Tableau, meint Christopher Wimmer. Eine Antwort auf Mario Neumann

Der 9. November ist vorbei. Erleichterung will sich trotzdem nicht einstellen

Stefan Otto über Christdemokraten, die in keiner »Verbotspartei« sein wollen

Martin Ling über die Wahlen in Spanien

Evo Morales hätte als hervorragender Präsident in die Geschichte eingehen können

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!