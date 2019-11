Der »Bücherwurm« in seiner Bibliothek Foto: Thomas Koehle

Das Marx-Doppeljahr - der 150. Jahrestag des Erscheinens des »Kapitals« sowie der 200. Geburtstag des Philosophen aus Trier - war ein großes Bumbum. Es hallte das Weltall von Selbstdarstellungen. Wird etwas übrig bleiben - nicht von diesen, sondern von Marx selber? Ja.

1867 ist der erste Band seines Werks »Das Kapital« erschienen. Karl Marx hat jedoch nicht nur den zweiten und dritten Band nicht mehr selbst herausgeben können, auch über den ersten ist er, dem äußeren Anschein zuwider, hinweggestorben. Die erste Fassung des ersten Bandes hat ihm so wenig gefallen, dass er 1872 eine veränderte zweite folgen ließ. In die französische Übersetzung von M. J. Roy griff Marx stark ein. So entstand wieder etwas Neues. Diese Version wollte der aus Deutschland exilierte Philosoph als Basis der nächsten deutschen Edition benutzen, die er jedoch nicht mehr zustande brachte. Es blieben Hinweise, wie künftig zu verfahren sei: Eintragungen in Handexemp...