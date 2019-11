»Leben und Häuser werden in Gefahr sein« - mit diesen Worten haben die Behörden die Bewohner der australischen Millionenmetropole Sydney und ihrer Umgebung vor einer Ausbreitung der seit Tagen wütenden Buschbrände gewarnt. Erstmals galt am Montag auch für Australiens größte Stadt und deren Umgebung die höchste Feuerwarnstufe. Die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, rief wegen der Brände einen einwöchigen Notstand aus.

»Nichts ist so gebaut und gestaltet, dass es standhalten kann«, sagte Shane Fitzsimmons von der Feuerwehr in New South Wales. Die Bedingungen in den Brandgebieten seien »katastrophal«. Schon am Freitag hatte Fitzsimmons gesagt, es habe »noch nie so viele gleichzeitig auftretende Buschfeuer auf Katastrophenn...