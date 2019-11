Andreas Koristka ist Redakteur des Satiremagazins »Eulenspiegel«. Foto: nd/Camay Sungu

Der Rentenkompromiss ist da! Nicht nur, weil uns jetzt die Koalition aus CDU, CSU und SPD erhalten bleibt, ist das eine hervorragende Nachricht. Denn wer künftig 35 Beitragsjahre für die Rentenversicherung vorweisen kann - egal, wie diese zustande kamen -, der bekommt im Alter unter Umständen mehr Geld, als es bei der Grundsicherung der Fall wäre.

Kein Wunder, dass in der ganzen Republik die Schampuskorken knallten wie Hüftgelenke auf gefrorene Pfützen. Rentner lagen sich weinend in den Armen, pressten im Freudentaumel gar ihre zahnlosen Münder aufeinander und verteilten zur Feier des Tages kostenlos Weinbrandpralinen und Knoblauchkapseln auf der Straße. Doch vor den Geldsegen hat der liebe Herrgott - und mit ihm als helfende Hand die Große Koalition - leider die umfassende Einkommensprüfung gesetzt. Denn es wäre ja noch schöner, wenn man das ganze Geld einfach so ungeprüft bekäme wie Christian Wulff seine Bundespräsidentenpension.

Trot...