Anhänger des ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales in Mexiko-Stadt

La Paz. Boliviens weggeputschte Präsident Evo Morales hat sein Land Richtung Mexiko verlassen, wo ihm Asyl gewährt wird. Es schmerze ihn, Bolivien zu verlassen, erklärte er am Montagabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter. Er werde aber mit »mehr Kraft und Energie« zurückkehren. Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard bestätigte, dass Mexiko den Linkspolitiker politisches Asyl gewähre, weil seine »körperliche Unversehrtheit« in Bolivien bedroht sei.

Morales wurde am Sonntag durch das bolivianische Militär zum Rücktritt gezwungen. Danach strömten in der Hauptstadt La Paz tausende Menschen auf die Straßen, schwenkten die bolivianische Fahne und feierten seinen Abgang mit Böllern. Zugleich demonstrierten Anhänger von Morales und forderten den Verbleib des linken Politikers an der Spitze des Staates. In der Nacht zum Montag eskalierte die Situation: Es kam vor allem in La Paz zu Ausschreitungen, gewaltsamen Auseinandersetzungen und Plünderungen. Häuser von Mitgliedern der abgesetzten Regierung wurden verwüstet - ebenso Wohnungen von Oppositionsangehörigen.

Die designierte Übergangspräsidentin Añez rief zu einem Ende der Gewalt auf. Sie versprach die Einberufung einer Abstimmung, so dass »wir am 22. Januar einen gewählten Präsidenten haben werden«. Die Oppositionspolitikerin will als zweite Vize-Präsidentin des bolivianischen Senats gemäß der Verfassung übergangsweise das Präsidentenamt übernehmen. Alle höherrangigen Politiker, die theoretisch übergangsweise die Nachfolge Morales hätten übernehmen sollen, waren mit dem Staatschef zusammen zurückgetreten. Einige von ihnen suchten Zuflucht in der mexikanischen Botschaft.

Seit den Präsidentschaftswahlen vom 20. Oktober war es täglich zu Zusammenstößen zwischen Regierungsanhängern und Opposition gekommen. Die staatliche Wahlkommission hatte Morales zum Sieger in der ersten Runde erklärt.

Morales war der erste Präsident mit indigener Herkunft in Lateinamerika. Während seiner Präsidentschaft hat sich die Armut in Bolivien halbiert und das Pro-Kopf-Einkommen der Menschen verdoppelt. Agenturen/nd