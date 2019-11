London: Am Ort seines bislang größten Triumphes spielt Alexander Zverev derzeit wieder sein bestes Tennis. Foto: AFP/Adrian Dennis

Alexander Zverev war bester Laune. Nach seinem beeindruckenden Premierensieg gegen Rafael Nadal wirkte der 22-Jährige regelrecht beschwingt. Sein perfekter Start in die Mission Titelverteidigung bei den ATP-Finals in London war dabei nicht einmal ausschlaggebend. »Ich bin einfach glücklich, auch außerhalb des Platzes«, erklärte der 22-Jährige. »Es kann so einfach sein.«

Einfach hatte es tatsächlich ausgesehen, wie Zverev den 19-maligen Grand-Slam-Sieger in nicht einmal eineinhalb Stunden auseinandernahm. 6:2, 6:4 siegte der Deutsche und feierte damit im sechsten Duell mit dem Spanier seinen ersten Sieg. »Das war schon ein kleines Highlight von diesem Jahr«, meinte er anschließend, »aber ich hoffe, ich habe noch ein paar weitere vor mir.« Am besten direkt am Mittwoch gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, der zum Auftakt den Russen Daniil Medwedew klar ges...