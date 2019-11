Seit Beginn der Wahlkampagne vor rund zwei Wochen hat Labour den Rückstand zu den Tories geringfügig verringert, der große Schub ist bislang aber noch ausgeblieben. Laut den neuesten Umfragen liegt die Regierungspartei noch immer rund zehn Prozentpunkte vor der Opposition. Die Brexit-Partei von Nigel Farage büßte derweil an Zustimmung ein, was darauf schließen lässt, dass der Premier und Tory-Chef Boris Johnson viele Brexit-Wähler auf seine Seite ziehen konnte.

Doch der eifrige Wahlkampf der Labour-Basis könnte in den kommenden Wochen einen spürbaren Effekt haben. In vielen Wahlkreisen, in denen Jeremy Corbyns Partei gewinnen muss, gehen täglich unz...