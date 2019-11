Sandra Born

Sandra Born hat in diesem Jahr die fachliche Steuerung Kinderarmutsprävention beim Lichtenberger Bürgermeister Michael Grunst (LINKE) übernommen. Anlässlich der ersten Kinderarmutskonferenz »Jedem Kind eine Perspektive!«in Lichtenberg hat für »nd« Claudia Krieg mit ihr gesprochen. Die Konferenz findet an diesem Mittwoch von 10 bis 16 Uhr in der blu:boks in der Paul-Zobel-Straße 9 statt.